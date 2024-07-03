الكشف على 1000 مواطن في القافلة الطبية بالتل الكبير

قامت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء بتفقد أعمال القافلة الطبية التى أطلقتها مديرية الصحة بقرية أبو عيادة بإدارة التل الكبير الصحية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، للكشف علي المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان .

الكشف على 1000 مواطن من خلال 8 عيادات تخصصية ..

وقالت الدكتوره ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه بلغ إجمالى تردد المواطنين خلال اليوم الأول 422 مواطن وعن اليوم الثانى 589 من خلال 8 عيادات تخصصيه “الجراحه ،باطنه ،نسا ،أطفال ،أسنان ، جلديه ،تنظيم اسره، أمراض مزمنة”، بالإضافه إلى خدمات الأشعه ،الفحوصات المعملية ،التثقيف الصحى ،وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمه لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة ،كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لإستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 261 مواطنًا بعيادة الباطنة و195 مواطنًا بالجراحة ،و46 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 28 سيدات، بالإضافة إلى إستقبال عدد 208 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 45 حالةً، بينما استقبلت عدد 83 حالة بعيادة الأسنان، وعدد 143 حالة بعيادة الجلدية،كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.

رافق وكيل وزارة الصحة دكتور عبد الرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية، دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة.