أدعية استقبال العام الهجري الجديد

أيام قليلة تفصلنا على استقبال العام الهجري الجديد، ويحرص الكثير من المسلمين على ختام العام الحالي و بدء العام الجديد بالدعاء ،وفيما يلي تستعرض بوابة الوفد أدعية لإستقبال العام الجديد.

دعاء استقبال العام الهجري الجديد