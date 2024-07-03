تعليم ابوتشت يكرم سيف النصر لبلوغه السن القانوني للتقاعد

نظمت إدارة الشؤون المالية والإدارية بإدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا اليوم الثلاثاء 2 يوليو الجاري احتفاليه لتكريم عوض سمان سيف النصر المعاون المالي لبلوغه السن القانوني للتقاعد الي المعاش شهد الاحتفالية المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام الادارة والمحاسب اسعد المحرزي مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية وعبدالرووف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء ومرتضي عبدالشافي مدير الموارد البشرية وحسانين عبداللطيف ممثل وزارة المالية ومدير الحسابات وعلاء ابوالمعارف وكيل الحسابات وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحشد كبير من قيادات ورجال التعليم بأبوتشت.

قدم مدير عام الإدارة التهنئة القلبية الي المحتفي به لبلوغة السن القانوني للتقاعد الي المعاش متمنيا له دوام التوفيق في حياتة داعيا الله له بأن يرزقه الله حياة مستقبلية مليئة بالخير والصحه والسعادة خاليه من المشاق والمتاعب وثمن قاصد جهود المحتفي به خلاله عمله كمعاون مالي قائلا اتسم عمله بالكفاءة والجدية والتفاني مؤكدا ان تكريم المخلصين مثله حق و اعتراف بعطائهم وتحفيزا لمن يخلفهم.

اكد المحاسب اسعد المحرزي علي أن المحتفي به له تاريخ مهني متميز وأخلاق سامية يشهد بها الجميع سواء من زملائه في الإدارة او خارجها وجاء هذا التكريم تقديرا واعتزازا للدور البارز الذي قام به في خدمة العملية التعليمية، ولتميزه وتفانيه في العمل، وبلوغِه السن القانوني للمعاش ثم تنافس الجميع للتعبير عن المشاعر الطيبة والموده للرجل المجتهد الذي لم يتواني يوما في اداء عمله بكل انضباط وجد واعرب الجميع عن خالص تمنياتهم له بدوام االتوفيق والنجاح في حياته المستقبلية.

من جانبه أعرب عوض سمان عن سعادته البالغة بهذا التكريم، وتلك الحفاوة ومدى الحب والوفاء الذى لمسه من زملائه وتعاونهم وإخلاصهم معه، خلال مشواره الوظيفى، شاكرا للجميع مشاركتهم وحضورهم، متمنيًا مزيدًا من التقدم والازدهار للمنظومة التعليمية بأبوتشت، وفي نهاية الاحتفالية سلم مدير عام الإدارة المحتفي به شهادة تقدير كما قدم المحرزي هدية للمحتفي به وتم التقاط الصور التذكارية في جو يسوده الفرحة البهجة والسرور.

محافظ قنا يعلن قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض ..

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024- 2025، بمدرسة التمريض بنين وبنات بقنا ، مشيرًا الي انه سيتم قبول (25-30) طالب وطالبة وذلك بالمدارس الاتي : ( قنا – قوص – نقادة – دشنا – الوقف- نجع حمادي – فرشوط – ابو تشت) .

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن شروط التقديم في مدارس التمريض بنين وبنات 2025 ، تتضمن الآتي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك

مدة الدراسة ثلاثة سنوات يعقبها دراسة إجبارية لمدة عامين بالمعهد الفني الصحي

أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الحديث لنفس العام ( الشهادة الإعدادية - مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى - ثانية ) للعام الدراسي 2024 بحد أدنى 276 درجة

مدرسة أبو تشت سينزل بالمجموع إلى 270 درجة في حالة عدم الإقبال

أن يكون الطالب من أبناء نفس المحافظة ونفس المركز، وحاصل منها علـى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024

في حالة عدم حصول الطالب على شهادة اتمام التعليم الأساسي ( من الصـف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي ) من محافظة قنا والحصول على الصـف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا - عليه إحضار الشهادة الإعدادية الحاصـل عليها من محافظة قنا وإحضار ما يفيد من المستندات الآتية :-

بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة من نفس المحافظة بتاريخ اصدار سابق ثلاث سـنوات على الأقل .

شهادة ميلاد الطالب / ة .

يتم القبول لأعلى المجاميع للطلاب المتقدمين ومن ثم يتم تحديد الحد الأدنى للقبول للملتحقين بعد الانتهاء من أعمال التنسيق وكافة الاختبارات اللازمة والكشف الطبي ولكل مدرسة على حدى .

عدم جواز نقل الطالب / ة من محافظة لأخرى أو من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة .

أن يكون الطالب / ة خالٍ من العيوب الخلقية وحسن المظهر مع سلامة النطق .

ضرورة اجتياز الطالب / ة لاختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على ( 7 ) درجات كحد أدنى من الدرجة النهائية البالغة ( عشر درجات في كل منهما لاجتياز الاختبار).

اجتياز اختبار معارف الحاسب الآلي بنسبة نجاح 70% .

لا يعتبر الطالب / ة مقبولا إلا بعد اجتياز كشف الهيئة ويشمل :-

( اختبار نفسي - لباقة - سرعة رد الفعل - حسن المظهر - معلومات عامة - خلوه من العيوب الخلقية - سلامة النطق - قوة الملاحظة - مهارات التواصل - التناسق بين الطول والوزن ) بواسطة اللجنة المشكلة.

ضرورة اجتياز الطالب / ة الكشف الطبي واختبار المخدرات بواسطة القومسين الطبي .

لا يعتبر الطالب مقبول إلا بعد اجتياز كل الاختبارات السابقة واعلان النتيجة رسـميا.

يتم القبول لأعلى المجاميع وحسب كثافة الفصول المحددة بواسطة وزارة الصحة والسكان .

يتم توقيع الإقرارات المرفقة بملف التقديم بواسطة ولي أمر الطالب / ة ذاتها إذا لـزم الأمر.

حرصا على عدم حدوث تجمعات تستلم الملفات للعام الدراسي الجديد ،وتقسم الدرجات للشرائح طبقا لأعلى المجاميع كالآتي :

استيفاء بيانات التقديم بتعبئة البيانات المطلوبة وتوقيع الإقرارات وإضافة الأوراق.

المستندات المطلوبة في مدارس التمريض بقنا

أولا : الحاصلون على مجموع من 280 درجة إلى 279 درجة ، يومى الاثنين والثلاثاء 8 ،9 يوليو 2024

ثانيا : الحاصلون على مجموع من 278 درجة إلى 276 درجة ، يومى الأربعاء والخميس 10، 11 يوليو 2024

ثالثا : ويوم الأحد 14 يوليو 2024 للمتخلفين عن المواعيد السابقة

سحب وتقديم الملفات عن طريق ولى الأمر أو الطالب /ة والتقديم للمدرسة التابع لها المركز الحاصل الطالب/ة منه على الشهادة الاعدادية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن ( شهادة الميلاد أصل + صورة ضوئية منها - أصل الشهادة الإعدادية + 2 صورة ضوئية منها - صورة ضوئية من الشهادة الابتدائية ومستخرج رسمي منها - عدد 10 صور شخصية حديثة - بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب أو الطالبة – صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر) .