شاهد| صور تطوير مستشفى أبو الريش الياباني

يفتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تطوير مستشفى أبو الريش الياباني غدًا الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، في تمام الساعة 11 صباحًا.

ونشر رئيس جامعة القاهرة صور مستشفى أبو الريش الياباني بعد التطوير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار حرص جامعة القاهرة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وتعد مستشفى أبو الريش الياباني من أعرق المستشفيات الجامعية المتخصصة في طب الأطفال في مصر والشرق الأوسط.

ويقام مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني على مساحة 567 مترا مربعا، ويضم 7 أدوار بإجمالى مساحة 3112 مترًا مربعًا، وهو مخصص فقط لعيادات الأطفال التخصصية.

ويأتي في إطار العلاقات المصرية اليابانية، والمستشفى نتاج تعاون بين جامعة القاهرة واليابان ومؤسسة وفاءً لمصر تحت رعاية الحكومة المصرية.

حصول مستشفى أبو الريش الياباني على تجديد الأيزو

وحصلت مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" على تجديد اعتماد شهادة الأيزو 2015: 9001 لوحدات الإقامة والرعايات المركزة والأبحاث والتطوير في طب الأطفال من هيئة المواصفات والقياسات الفرنسية "AFNOR"، والمعتمدة عالميًا في أكثر من 150 دولة.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمستشفى أبو الريش الياباني يُعد تأكيدًا لتطابق الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى للمواصفات العالمية وعلامة الجودة الأوروبية، في إطار تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن تجديد شهادات الأيزو يأتي نتيجة حرص الجامعة على توفير المتطلبات اللازمة وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول مؤسسات الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها وبما يتناسب مع كونها جامعة من جامعات الجيل الرابع.

وأضاف أن تجديد اعتماد شهادة الأيزو 2015: 9001 لهذه الوحدات بالمستشفى، يأتي في إطار سعي إدارة الجامعة المستمر على تحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية لجميع المرضى خاصة الأطفال.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى نجاح المستشفى على مدار 5 سنوات في إحلال وتجديد البنية التحتية بالكامل طبقًا لأحدث الأكواد العالمية للمستشفيات.