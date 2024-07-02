الأربعاء 03 يوليو 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

خوليت يُهاجم رونالدو بعد تأهل البرتغال باليورو

رونالدو
رونالدو

وجه رود خوليت، أسطورة منتخب هولندا وميلان الإيطالي، هجومًا شرسًا على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما تأهلت البرتغال لربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

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وكان رونالدو قد دخل في حالة بكاء بعد إهداره ركلة الجزاء خلال الوقت الأضافة من مباراة سلوفينيا بالأمس، لكنه نجح في تسجيل ركلة ترجيحية.
وتحدث خوليت في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، حيث قال: "بالطبع، لم يعجبني ما حدث بالأمس، كل مخالفة كان الدون يريد أن يسددها".
وأضاف: "رونالدو من بين60 ركلة حرة يُحرز واحدة، وهناك من يسدد أفضل منه في البرتغال، إنه يريد أن يخطف الأضواء في كل مرة".
وأختتم خوليت تصريحاته: "عقب إهدار كل المخالفات وعدم التسجيل، تضيع ركلة جزاء وتبكي.. فهذا غير مقبول بصراحة، وهذه دموع تماسيح".

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