عمالقة المال الأمريكيون قلقون من وصول ترامب للبيت الأبيض

أعربت المؤسسات المالية الأمريكية الكبيرة " جولدن مان ساكس، ومورجان ستانلى وبنك باركليز، عن قلقلهم من إحتمال وصول دونالد ترامب المرشح الجمهورى الى البيت الأبيض فى الإنتخابات الرئاسية المقررة فى نزفمبر 2024، وقال المتحدثان ماثيو هورنباش المتحدث بإسم مؤسسة مورجان ستانلى ونظيره جانيت دنجرا المتحدث بإسم العملاق جولدن مان ساكس أن الظروف مواتية فى أعمال البورصة خلال الأشهر القادمة نحو إرتفاع الفائدة على المدى القصير، وتأتى تلك التوقعات إثر صدور حكم المحكمة العليا فى الولايات المتحدة مقررة إكتساب الرئيس السابق دونالد ترامب نوع من الحصانة المستمرة لمدة سنة قادمة، وتتزامن تلك التطورات مع إستمرار اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى التمسك بترشيح الرئيسى الحالى جو بايدن امام منافسه ترامب وذلك حتى صدور القرار النهائى فى منتصف يوليو الحالى.