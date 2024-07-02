قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الأنابيب بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على تشكيل عصابي مكون من أجانب تخصص في سرقة الأنابيب بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الجيزة أفادت بقيام مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بتشكيل عصابة لسرقة الأنابيب في مدينة 6 أكتوبر.

ووجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة في الجيزة حيث تمكنت فرق المباحث من ضبطهم وتبين أن من بينهم سيدتين.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجرى العرض على النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات معهم.