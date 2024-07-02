اقتصادي: التغيير الوزاري كان مطلبًا شعبيًا وعلى الحكومة التعامل مع رغبات المواطن

أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، أن التغيير الوزاري الكبير كان مطلبًا شعبيًا من المواطنين، موضحًا أنه من الناحية الاستراتيجية موافق على استخدم لفظ "تغيير وزاري" مع الحكومة الجديدة، مشددًا على أنه يثمن التغييرالوزاري خاصة كونه واسعًا واشتمل على حقائب مؤثرة.

وشدد "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه كان هناك حالة من التباطئ في التعامل مع الأزمات والتحديات من قبل الحكومة المستقيلة والحكومة السابقة، موضحًا أنه كان هناك ملفات وعلى رأسها ملف الكهرباء وهو المنير في التجربة المصرية من خلال طاقة جديدة ومتجددة وتم حل أزمات الكهرباء، وهذا الملف تأثر بالجمود الذي أصاب بعض الملفات الأخرى التي لها علاقة بسعر الصرف.

وأوضح أنه على الحكومة الجديدة السرعة والإنجاز في الملفات، مشيرًا إلى أن الحكومة الآن تكلف عقب التعافي من أزمة سابقة، متابعًا: "على الوزير أن يأخذ رغبات المواطن ووضعها في خطة تنفيذية بها تمويل ومسئولية ووقت معلن وآليات حل الأزمات وتكلفة حل الأزمة"، والدولة الآن باتت قادرة على مواجهة الأزمات والوقابة منها.

وطالب الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، الحكومة الجديدة بوضع يدها على رغبات المواطن وتحويل والتعامل معها من خلال شمولها ضمن خطة تنفيذية مرتبطة بوقت معين.