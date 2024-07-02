الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

رودريجيز على رأس تشكيل كولومبيا المتوقع أمام البرازيل بالكوبا

كولومبيا
كولومبيا

يبحث المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم عن مواصلة المستويات الكبيرة التي يقدمها في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، عندما يلتقي بنظيره البرازيلي.

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وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث تشهد المسابقة تنظيم مميز وإثارة كبيرة.

تشكيل كولومبيا المتوقع أمام البرازيل

من المتوقع أن يبدأ المنتخب الكولومبي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس.

خط الدفاع: كويستا - دافينسون - سانشيز- مونيز.

خط الوسط: يوهان موخيكا - جيفرسون ليرما - ريتشارد ريوس.

خط الهجوم: خاميس رودريجيز- لويس دياز- كوردوبا.

البرازيل وكولومبيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة تنطلق

تقرر انطلاق مباراة البرازيل وكولومبيا في الرابعة من تمام الرابعة من فجر الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب ليفا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ولم تشهد نسخة كوبا أمريكا الحالية إعلان أي قناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نقل منافسات البطولة.

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