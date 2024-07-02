أسامة كمال: "الحكمة عند أبسط المواطنين.. ونتعلم من الحياة الدروس"

أكد الإعلامي أسامة كمال، أننا نتعلم من الحياة العديد من الدروس، وهناك من يستفيد من تلك الدروس وهناك من يتغافلها، موضحًا أن كل شئ يحدث هو يحدث لحكمة، وكل شخص مطلوب منه في كل لحظة وليس فقط في الأوقات الصعبة أن يأخذ قراراته بحكمة.

وأشار "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن الكاتب اللاتيني "بوبليليوس سيروس" أكد أنه قد يتقبل الكثيرون النصح ولكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه"، موضحًا أن الإنسان السوي لا ينتظر أن يكبر في السن وكي يكون حكيم ولكن لابد أن يتعلم طوال حياته في أوقات الحزن والفرحة والعسر واليسر، مضيفًا: "الحياة كلها أسرار وحكم ولابد البحث خلفها والحكمة ليست عند الفلاسفة ولكن عند أبسط المواطنين".

وأوضح أن الحكمة تخرج من أفواه البسطاء، مؤكدًا أن أي ورقة تسقط من شجرة تسقط لحكمة وخفيت هذه الحكمة عن الشجرة نفسها وهو جزء من ابتلاء الأقدار، متابعًا: "في كل حدث حصل به حكمة ولابد أن نبحث فيه.. وفي حكمة في كل شئ".