طلاق البلوجر يارا دلوعة بابي حقيقة أم وسيلة جديدة لكسب المال؟ الجمهور يجيب

تصدرت البلوجر يارا “دلوعة بابي” التريند خلال الفترة الماضية، وذلك بعد قصة طلاقها من زوجها عمر شريف.

وفاجأت البلوجر يارا دلوعي بابي متابعيها تيك توك، بإعلان صادم حول طلاقها من زوجها عمر شريف.

جاء الإعلان من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها في تطبيق تيك توك، حيث أكدت أنها تمت طلاقها الليلة الماضية عن طريق الزواج المدني، ومن المتوقع أن تتم إجراءات الطلاق الرسمية في غضون 15 يومًا.

يارا دلوعة بابي وعمر شريف

وأعربت يارا عن تمنياتها بالخير والسعادة لعمر شريف، وأشارت إلى أنهما لم يكونا سعداء معًا وأن الانفصال جاء نتيجة لقلة التفاهم بينهما.

وشن متابعي يارا هجومًا عليها مؤكدين أن الطلاق ليس حقيقي ولكنه وسيلة لكسب المال وتصدر التريند.

وكانت فاجأت البلوجر يارا كمال جمهورها، بعودتها لزوجها مرة أخرى لزوجها، بعد انفصالها عنه خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت برفقته في فيديو عبر إنستجرام.

وظهرت يارا بفستان باللون الأحمر رفقة زوجها، وعلق زوجها على الفيديو: تم بحمد الله رجوعي لزوجتي وأم أبني.

يارا دلوعة بابي وعمر شريف

ويأتي ظهور يارا كمال، بعد أن كشفت صاحبة ترند دلوعة بابي، عن سبب الانفصال خلال ظهورهما في بث مباشر رفقة زوجها، وذلك بعدما يقرب من شهرين منذ إعلان خبر طلاقهما.

طلاق يارا وعمر شريف

وكانت أعلنت التيك توكر يارا كمال الدين، خبر طلاقها من عمر شريف، حيث قالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع تيك توك، أنا اتطلقت امبارح الساعة 10 ونص بالليل عند المأذون، والقسيمة هتطلع في خلال 15 يوما.

وأضافت: اللي أنا عايزة أقوله إن عمر بني أدم كويس جدًا، وأنا أتمنى له كل الخير في حياته وإن ربنا يسعده ويكرمه، لأن أنا وهو مكناش وحشين مع بعض، ولكن الانفصال يمكن قلة تفاهم، وأنا مش عايزة أتكلم في الموضوع لأنه حاجة واتقفلت.

يشار الى أن البلوجر يارا كمال نالت شهرتها برفقة زوجها التيك توكر عمر شريف بالمحتوى الذي قدماه معًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، واشتهرت من خلال تريند عايزة فلوس، حيث كانت تظهر يارا منفعلة في الفيديوهات وتطلب منه فلوس بصوت عالي وهي منفعلة.