أسامة كمال يستعرض أسماء الوزراء الجدد: التغيير سيتخطى الـ75%

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الشعب المصري اليوم بانتظار التعديل الوزاري تشكيل الحكومة الجديدة، مشددًا على اننا أمام تغير وزاري وليس تعديل وزاري، حيث إنه عندما يكون تعديل وزاري يستمر رئيس الوزراء في منصبه ويحدث تعديل بمغادرة بعض الوزراء، ولكن التغير الوزاري هو عندما يتقدم رئيس الوزراء باستقالته وبعدها يكلف الرئيس نفس رئيس الوزراء أو شخص أخر بتشكيل الحكومة، مضيفًا: "هذا التغير يشمل عدد كبير من الوزارات والتعديل سيتخطى الـ75% وهناك وزارات سيتم ضمها لوزارات أخرى وهناك وزارات سيتم إلغاءها".

أسامة كمال يستعرض أسماء الوزراء الجدد:

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن كل التفاصيل بشأن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ستكون واضحة غدًا مع حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحديث الآن دائر عن أن هناك تغييرات كبيرة عددًا في الحكومة.

واستعرض اسماء الوزراء الجدد ومناصبهم السابقة، مؤكدًا أن شريف فاروق سيكون وزيرًا للتموين وهو كان رئيسًا للهيئة القومية للبريد وكان لديه القدرة على تحقيق إنجازات كبيرة، بالإضافة إلى أن من الأسماء المؤكدة هو تولي الشيخ أسامة الأزهرية حقبة وزارة الأوقاف وهو شخص يميزه فكر راقي ومميز ويصل للمواطنين في أكثر من موقف، وتتولى الدكتورة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي وهو اسم ليس بغريب عن الشعب المصري ولديها نشاط كبير، وايضًا يتولي الدكتور بدر عبدالعاطي وزارة الخارجية والهجرة، وشريف الشربيني يتولي وزارة الإسكان وله العديد من الإنجازات، وتم التأكد أيضًا من تولي أحمد كوجك وزارة المالية وهو من الشباب وله خبرات كبيرة جدًا، وتولي حسن الخطيب وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية، ويتولى المستشار محمود فوزي وزارة الشئون النيابية والجميع تعرف عليه من خلال الحوار الوطني وحملة الرئيس السيسي في الانتخابات الأخيرة.

وعن الوزراء المستمرين في الحكومة الجديدة، شدد على أن الدكتور هاني سويلم وزير الري مستمر في عمله كوزير وله الخبرات والنجاحات الكبيرة، وأيمن عاشور وزير التعليم العالي مستمر ايضًا، ومستمر وزير الشباب والرياضة في منصبة.