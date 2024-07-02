رسالة أسامة كمال للوزراء الجدد: "أعانكم الله الحمل ثقيل"

وجه الإعلامي أسامة كمال، رسالة للوزراء الجدد والراحلين عن الحكومة، قائلًا: "اللي ماشي من الحكومة عايز أقوله ألف شكر واللي مستمر بقوله كل التقدير والجدد بقوله الله يعينك"، موضحًا أن الصورة العامة للحكومة الجديدة والمحافظين باتت شبه مكتملة، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الوزراء الذين أخلوا مكاتبهم.

رسالة للوزراء الجدد والراحلين عن الحكومة

وأشار "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه شاهد هؤلاء الوزراء عن قرب وأنهم يعملون لصالح البلد والدولة المصرية، وكانوا أمناء جدًا ووضعوا خطط طويلة الأمد وليست خطط لفترة عملهم فقط، موضحًا أن هذا يكشف أن هولاء الوزراء يعملون من أجل الدولة وصنعوا خطط لابد من البناء عليها، منوهة بأنه رصد عمل بعد الوزراء "بدون أنانية".

وأضاف : "معايير اختيار الوزراء هو كفاءتهم ورؤيتهم وطهارة اليد والأمانة"، موضحًا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يريد أن يحقق النجاحات ويترك "بصمة للتاريخ" وهو الآن أمام فرصة ثانية من أجل النجاح وغير بعض الوزراء لكي يشارك بفريق عمل مميز في المعركة الاقتصادية والسياسية ويحصل على الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وباقي أجهزة الدولة.

مرحلة صعبة للوزراء الجدد

وشدد على أن القوى السياسية والأحزاب لهما مطالب من الحكومة الجديدة، موضحًا أن الحكومة لبت جزء من توصيات ومخرجات الحوار الوطني، منوهًا بأن القادم أصعب أمام الحكومة وأمامهم نقاط مهمة للاستمرار على ما كانت تعمل عليها الحكومة الماضية، متابعًا: "لا أحسد أي وزير في الحكومة الجديدة لأن الحمل ثقيل".