الجامع الأزهر يواصل اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية.. صور

لليوم التاسع على التوالي، واصل الجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري بجميع محافظات الجمهورية، اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، حيث أدى دارسو المرحلتين المتوسطة والتخصصية الاختبارات في مواد؛ الحديث التحليلي وعلوم القرآن والتفسير الموضوعي وتفسير آيات الأحكام، وذلك وفقاً لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقد تفقد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، مقر الاختبارات بكلية أصول الدين بالقاهرة، حيث يؤدي ٣٦٠٠ دارس الاختبارات موزعين على ٩٣ لجنة، في حين يؤدي أكثر من ١٨ ألف دارس الاختبارات بجميع فروع الرواق الأزهري بجميع محافظات الجمهورية، تم توزيعهم جغرافيا على المناطق الأقرب لهم وذلك تيسيرًأ عليهم.

تلقي العلم الشرعي من مصدره الصحيح

ووجه الدارسون الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك لتوفير الفرصة لهم لتلقي العلم الشرعي من مصدره الصحيح الذي يقوم علي الوسطية دون تعصب أو مغالاة.

يأتي ذلك وفق توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.