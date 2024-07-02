توقيع اتفاقية لتدريب ألفي تونسي للعمل في إيطاليا

شهد أليسندرو بروناس السفير الإيطالي بتونس اليوم التوقيع على اتفاقية إطارية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل الحر، والوكالة التونسية للتكوين المهني، والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العمومية، وجمعية Centro Elis، كجزء من برنامج Thamm Plus Italia، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، نقلاً عن السفير الإيطالي بتونس وبعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.

التدريب التقني

وتهدف الاتفاقية إلى توفير التدريب التقني واللغوي المعتمد لألفي تونسي وإدماجهم في شركات شبكة الجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العمومية.

وأعلن السفير الإيطالي أن بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس "من خلال هذا البرنامج، ينفذ الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الدول الأعضاء وتونس، تدابير ملموسة لجعل الهجرة القانونية ممكنة، في إطار التعاون متبادل المنفعة، وبالتالي مكافحة الهجرة غير الشرعية".