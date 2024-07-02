الأهلي يواجه أهلى جدة في حفل اعتزال خالد مسعد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة ودية أمام فريق أهلى جدة السعودي ضمن فعاليات حفل اعتزال خالد مسعد نجم كرة القدم السعودية السابق.

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وأكدت صحفية "الرياضية" السعودية أن النادي الأهلي سيشارك في حفل اعتزال خالد مسعد بخوض مواجهة أمام الراقي في منتصف نوفمبر المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر حقق فوزًا ثمينًا على نظيره طلائع الجيش برباعية نظيفة في المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين على استاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

