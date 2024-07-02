شريف فتحي.. وزير السياحة الجديد في سطور

قالت مصادر مطلعة، إنه تم ترشيح شريف فتحي وزيرا للسياحة خلفا لأحمد عيسي.

وتنشر الوفد السيرة الذاتية لشريف فتحي في سطور:

شريف فتحي عطيه هو من الشخصيات المعروفة والمشهود لها بالكفاءة في مجاالت الطيران المدني والسياحة.

تولى سابقا منصب وزير الطيران المدني لجمهورية مصر العربية ويشغل حاليا منصب الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة وهو أيضا عضو مجلس اداره غير تنفيذي لمنظمه الشركاء الدوليين للتطوير والمستدامة والابتكار في مجال الطيران المدني (iPADIS (ومقرها مونتلاير-كندا.

كما يشغل مناصب غير تنفيذيه في رئاسة وعضويه عدد من الشركات.

يتمتع شريف عطيه بخبرات طويله تتعدي ٣٥ سنه في مجاالت اإلدارة والقيادة في العديد من

المؤسسات والدول، فقد عمل في الخطوط الجوية الهولندية - KLM كمدير إقليمي لعده دول.

كما شغل منصب المير الإقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا لالتحاد الدولي للنقل الجوي - IATA بالإضافة الي عمله كرئيس مجلس اداره ورئيس تنفيذي لشركات: القابضة لمصر للطيران، اير كايرو والعربية للطيران.

وشغل شريف عطيه منصب رئيس الجمعية العامة لعده شركات كما حظي بعضويه مجلس المحافظين لالتحاد الدولي للنقل الجوي -IATA ، والمجالس التنفيذية لالتحاد العربي للنقل الجوي واتحاد شركات الطيران الافريقية وتحالف ستار العالمي لشركات الطيران.