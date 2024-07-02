من هو محمد جبران وزير العمل الجديد؟.. ننشر السيرة الذاتية

أعلنت مصدر مطلع لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم اختيار المهندس محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وزيرًا للعمل، خلفًا لـ حسن شحاتة.

ومن المقرر حلف اليمين الدستوري، للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، غدًا الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، السيرة الذاتية للمهندس محمد جبران، وزير العمل الجديد.

محمد جبران وزير العمل الجديد

محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم وشهرته (محمد جبران)

ولد في 30 يونيو 1966

المؤهــــل الدراسي: بكالوريس تجارة

التدرج الوظيفي

عُين بشركة الأمل للبترول عام 1991 .

تدرج في الوظائف الإدارية .

شغل منصب مدير عام بالشئون الإدارية بشركة الأمل للبترول .

الخبرات النقابية

تدرج في المناصب النقابية باللجنة النقابية للعاملين بشركة الأمل

- عضو اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول سنة 1994.

- أمين شباب اللجنة .

- أمين عام اللجنة النقابية .

- رئيسا اللجنة النقابية بشركة الأمل.

تدرج في المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول

- الانتخاب كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمده 4 سنوات.

- الانتخاب كرئيس للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022 .

- رئيسا للنقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022/2026 .

- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من عام 2022حتى الآن.

الأعمال النقابية

- رئيس مؤتمر العمل العربي (الدورة الثامنة والأربعون ).

- تنظيم الدورة الثالثة والأربعون للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية.

- رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف - سويسرا.

- عضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف – سويسرا.

- رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2024 بجنيف - سويسرا.

المناصب القيادية

- نائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات.

- رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

- أمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .

- عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأجور .

- عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي .

- عضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ.

- نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين (2018-2022) (2022-2026 )

- عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات .

- المشرف العام علي المؤسسة الثقافية العمالية ( الجامعة العمالية).

- عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية.

- عضو مجلس إدارة المجلس الطبي الأعلي بالهيئة المصرية العامة للبترول .

- عضو مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول .