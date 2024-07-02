الدكتور سامح أحمد زكى الحفني.. وزير الطيران المدني فى سطور

يؤدى الدكتور طيار سامح أحمد زكى الحنفي اليمين الدستورية صباح غدا الأربعاء، وزيرًا للطيران المدنى المصرى ضمن التعديل الوزاري الجديد لحكومة د.مصطفي مدبولي...خلفا للفريق محمد عباس حلمي الذى عبر بالقطاع من الخسارة إلى الربحية بعد أزمة كورونا ....



والحفنى هو أشهر قائد لطراز إيرباص 330/340، تولى العديد من المناصب المهمة خلال الفترة الماضية نظرا لما يتمتع به من خبرات واسعة في مجال الطيران بخلاف كفاءته المشهود لها على المستويين المحلي والدولي.



تولى سامح حفني 3 مناصب مهمة منها رئاسة سلطة الطيران المدنى والشركة القابصة لمصر للطيران ورئيس لأكاديمية علوم الطيران ....كما أنه كان ممثلا لمصر فى المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو



■ الخلفية التعليمية

• دكتوراه فى إدارة الأزمات PHD - جامعة بورسعيد.

• ماجستير إدارة الأعمال تخصص إدارة مطارات وشركات طيران MBA - جامعة تولوز بفرنسا.

• ماجستير إدارة عامة MPA الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

• بكالوريوس تجارة - جامعة عين شمس.

• بكالوريوس علوم طيران - المعهد القومى للتدريب على الطيران.

■ الخبرات الإدارية السابقة

(١) المناصب الإدارية

• رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

• رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

• رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى.

• نائب رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى.



نائب رئيس قطاع التدريب – الشركة القابضة لمصر للطيران.

• مدير عام تدريب الطيران – الشركة القابضة لمصر للطيران.

• مدير عام المكتب الفنى لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

(٢) عضوية مجلس إدارة:

• الشركة القابضة لمصر للطيران.

• الشركة القابضة المصرية للمطارات والملاحة الجوية.

• الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

• الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

• الهيئة العربية للتصنيع.

• ميناء القاهرة الجوى.

• الشركة المصرية لخدمات الطيران.

(٣) عضوية المجالس/اللجان التنفيذية الدولية:

• المجلس التنفيذى للاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA

• المجلس التنفيذى لتحالف ستار العالمى STAR ALLIANCE

• المجلس التنفيذى للاتحاد العربى للنقل الجوى AACO

• المجلس التنفيذى لشركات الطيران الأفريقية AFRAA

• المجلس التنفيذى للهيئة العربية للطيران المدنى ACAC

• رئيس المجموعة الإقليمية للسلامة بالشرق الأوسط ICAO RASG-MID

• رئيس اللجنة الفنية بالجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO

• عضو اللجنة الإقليمية للسلامة الجوية بالشرق الاوسط ICAO TLST

4 - الخبرات الفنية:

• قائد طائرة ومدرب ومختبر على الطائرات الآتية:

آيرباص A340 / A330 / A320

بوينج B747 / B737

5 - الحالة الاجتماعية:

• متزوج وأب لولد واحد كابتن طيار أحمد الحفنى ويعمل طياراً بشركة مصر للطيران