إصابة 11 شخص فى حادث تصادم بالطريق الدولى بشرم الشيخ

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين ميكروباص الي 11 شخص، اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ بحى الغرقانة بمحافظة بجنوب سيناء.



وكان اللواء محمد العنانى، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباصين بمدينة شرم الشيخ بحى الغرقانة.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 أشخاص بيناتهم كالأتي:-

نوران منتصر محمد - 24سنة - القاهرة - سحجات و كدمات .

مارينا صبحي صلاح - 33 سنة - جنوب سيناء - اشتباه كسر بالعمود الفقري .

احمد رمضان عيد - 21 سنة - المنوفية - اشتباه كسر بعظمة الترقوة .

عماد محمود ابراهيم - 24 سنة - الشرقية - اشتباه كسر بكوم اليد الأيسر .

حسن السيد حسن - 21 سنة - الشرقية - جروح قطعية باليد اليمني.

علي احمد عوف - 21 سنة - المنوفية - جروح قطعيه باليد اليمنى .

محمود انور عبد الله - 23 سنة - البحيرة - اشتباه كسر بالذراع الأيسر .

احمد سعيد راشد - 22 سنة - القليوبية - سحجات و كدمات متفرقة بالجسم .

ميار احمد فاروق - 11 سنة - جنوب سيناء - جروح بالقدم اليسري.

ملك احمد فاروق - 17سنة - جنوب سيناء - اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

عبد العزيز سعيد شيحه - 47 سنة - المنوفية - سحجات و كدمات متفرقه بالجسم

وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى من خلال 6 سيارات اسعاف لنقل المصابين.

وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق، وأكدت المعاينة المبدئية أن حادث التصادم وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من أحد السائقين.