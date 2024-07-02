ثمن نهائي اليورو .. تفوق هولندا على رومانيا بهدف في الشوط الأول

تفوقت هولندا على المنتخب الروماني بهدف من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب أليانز أرينا ، لحساب الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.





جاء الهدف في الدقيقة 20 عبر اللاعب كودي جاكبو.

كان المنتخب الهولندي قد حسم تأهله إلى ثمن نهائي البطولة بين أفضل ثوالث، بعد أن جاء في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، محققًا الفوز على بولندا بثنائية لهدف والتعادل فرنسا سلبيًا ، ثم الخسارة أمام النمسا بثلاثية لهدفين.



بينما يخوض المنتخب الروماني المواجهة ، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بالفوز على أوكرانيا والخسارة أمام بلجيكا والتعادل أمام سلوفاكيا بهدف لمثله.