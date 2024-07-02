توقعات بزيادة ٢٠٪ فى الحركة الوافدة.. وافتتاح ٥٠٠ ألف غرفة فندقية جديدة خلال ١٨ شهراً

انتعاش كبير فى حركة السياحة

تشهد حركة السياحة الوافدة لمصر انتعاشة كبيرة نتيجة الاستقرار الأمنى الذى تشهده البلاد، حيث ارتفعت إيرادات مصر السياحية 5% خلال النصف الأول من 2024 إلى 6.6 مليار دولار، بحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، فى حين بلغ عدد السائحين الوافدين للبلاد نحو 7.1 مليون، من دون تغيير يذكر عن عددهم قبل عام. وتسهم السياحة بما يصل إلى 15% فى الناتج الاقتصادى لمصر، وهى مصدر رئيسى للعملات الأجنبية، إلى جانب قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والصادرات.

وكان أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قد تلقى تقريراً مفصلاً عن حجم الحركة السياحية التى شهدتها المقاصد السياحية المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى (يناير حتى يونيو 2024)، ومقارنتها بذات الفترة من عام الذروة 2010، والعام الماضى 2023 الذى حقق الرقم القياسى فى تاريخ السياحة فى مصر.

واستعرض التقرير إجمالى أعداد السائحين الوافدين لمصر والليالى والإيرادات السياحية التى تحققت خلال هذه الفترة من العام الجارى (2024)، حيث شهدت كل منها نمواً عن مثيلتها من ذات الفترة من العام السابق (2023) الذى يعتبر عاماً قياسياً شهد أعلى معدل للحركة فى تاريخ السياحة فى مصر، وكذلك عن مثيلتها من عام 2010 الذى يعتبر عام الذروة السياحية، لتكون بذلك قد حققت أرقاماً قياسية ستتجاوز المستويات القياسية السابقة.

وبلغ إجمالى أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجارى 7.069 مليون سائح وهو ما يماثل تقريباً الرقم القياسى التاريخى الذى حققته السياحة فى مصر فى أعداد السائحين الوافدين خلال نفس الفترة من عام 2023 التى بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نمواً أيضاً عن عام 2010 الذى بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح.

وشهدت أعداد الليالى السياحية نمواً خلال هذه الفترة من العام الجارى حيث بلغت 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنة بـ67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و65٫7 ليلة سياحية خلال عام 2010، ما انعكس أيضاً بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة محققة بذلك مبلغ 6.6 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ومبلغ 5.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2010.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى مصر التى ترتكز على تحسين جانب العرض بالمقصد السياحى المصرى، من خلال زيادة أعداد كل من مقاعد الطيران الوافدة لمصر والغرف الفندقية بها بما يسهم فى استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة وتحسين التجربة السياحية بها لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

جدير بالذكر أن عام 2023 كان قد شهد أعلى معدل فى الحركة السياحية الوافدة فى تاريخ السياحة فى مصر، محققاً رقماً قياسياً فى أعداد السائحين الوافدين وقد بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة فى تاريخ السياحة فى مصر، حيث حقق عام 2010 وهو عام الذروة 14.731 مليون سائح.

وكانت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر قد ارتفعت العام الماضى 27.4% مقارنة بالعام السابق له إلى 14.91 مليون سائح، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها فى تاريخ السياحة المصرية، رغم التوترات التى شهدتها المنطقة فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، منذ أحداث 7 أكتوبر فى فلسطين.

وكانت مصر تتوقع زيادة أعداد السائحين فى العام الماضى إلى 15 مليون سائح، على أن يصل العدد إلى 18 مليون سائح فى 2024. لكن الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة فى المنطقة قد تعرقل تحقيق تلك الأهداف. كذلك، تستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحى من المتوسط المقدر حالياً بنحو 12 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً، فيما تسعى الحكومة للوصول بالطاقة الفندقية إلى نحو 450 ألف غرفة.

وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة فى مصر نحو 220 ألف غرفة، ثلثاها فى منطقتى البحر الأحمر وجنوب سيناء فى غضون الثلاث سنوات المقبلة، فيما تتوزع النسبة الباقية على مناطق جنوب مصر والقاهرة الكبرى وساحل مصر الشمالى على البحر المتوسط، بحسب منصة «اقتصاد الشرق مع بلومبرج».

على صعيد متصل، توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، فى تقرير حديث، أن تتجاوز عائدات السياحة المصرية 15 مليار دولار خلال العام المالى الجديد 2025/2024، ووصول عدد السائحين إلى 15.9 مليون فى 2024، مدفوعة بتراجع قيمة العملة المحلية، وتعاظم جهود السلطات لتوسيع العروض السياحية وتنويع مجموعة الأسواق المصدرة لها. كما كشف أحدث تقارير “اتجاهات قطاع السفر 2024” العالمى الصادر معهد ماستر كارد للاقتصاد، عن أن القاهرة برزت ضمن أكثر الوجهات شعبية، ومن المتوقع أن تسجل السياحة الداخلية نمواً لافتاً خلال العام الجارى 2024، وذلك بعد أن سجلت نمواً سنوياً بنسبة 27% فى أعداد الزوار خلال عام 2023.

وقال رجل الاعمال والخبير السياحى رامى فايز من المتوقع أن تشهد حركة السياحة الوافدة لمصر زيادة لا تقل عن ٢٠٪ بنهاية العام الجارى ٢٠٢٤ حالة الاستقرار الأمنى على الحدود الشرقية. وأكد أن القطاع الفندقى المصرى بصدد افتتاح عدد كبير من الفنادق خلال ١٨ شهراً بما لا يقل عن ٥٠ ألف غرفة فندقية جديدة بجميع مدن مصر السياحية لاستيعاب الحركة السياحية الكبيرة الوافدة لمصر.