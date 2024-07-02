ضبط 64 حالة سرقة وصلات مياه الشرب بمركزي سنورس والفيوم

تمكنت حملات التفتيش بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم من ضبط 64 حالة سرقة لمياه الشرب ما بين سكنى ومنزلي ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وصرح المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أنه تم ضبط وإزالة عدد ٩ وصلات مياه شرب سرقة تستخدم بغرض ري الأراضي الزراعية وعدد ٥٥ وصلة مياه سرقة ما بين تجاري ومنزلي بناحية سنهور والسعيدية بمركز سنورس وزاوية الكرادسة بني صالح بمركز الفيوم وتم إزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك التعديات.

وأوضح رئيس الشركة أن تلك التعديات والمخالفات تؤثر بالسلب في حصول المواطنين على خدمات مياه الشرب وانتظام وجودة الخدمة واستنزاف وإهدار موارد الشركة وتعطيل خطط وبرامج التنمية مؤكداً استمرار الشركة بالتصدي بكل حزم لتلك الممارسات والسلوكيات التي يتبعها البعض حفاظاً على مياه الشرب من الإهدار حتى يتمكن كل مواطن من حصوله على خدمة تلبي احتياجاته وتطلعاته.

لقاء مع ممثلى الاحزاب وضعف المياة فى سنورس..

وفى وقت سابق التقى المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ممثلى عدد من الأحزاب السياسية لبحث مشكله ضعف ضغوط مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة ومركز سنورس.

ناقش اللقاء مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب بمناطق عديدة في مدينة سنورس ومنها شارع الحرية وطريق سنورس الفيوم القديم وخلف الساحة وبورة الزيني وشارع ذكي فانوس والملاحة وغيرها وايضا مناطق في سنهور القبلية وزبط ومنطقة الجيل والمثلث والشيخ سعد والشادر والمزاد والمعهد الدينى بفيديمين، وبعض الاماكن التابعة لقرية منشأة طنطاوى - سنهور البحرية - رحيل - منشأة سنورس - الشوبك" هذا وسوف يتم عمل الموازنات اللازمة لضمان وصول المياه الي تلك المناطق .

وتعود اسباب مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب، الي الاستهلاكات العالية من المواطنين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصص لها كري الاراضي الزراعية ورش الشوارع بالمخالفة للقانون والتعدي علي الخطوط الناقلة .وتم الاتفاق على تشديد الرقابة لضبط المخالفين.

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل، أن الشركة اتخذت عدد من التدابير السريعة ووضعت خططا ًعاجلة لضمان استدامه وصول المياه و الحد من مشاكل ضعف الضغوط بالمناطق المذكورة، منها انشاء رافع مياه شرب بجوار مركز شباب بقرية فيديمين ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول ٧٥٠ متر منها (٤٠٠متر قطر ٦ بوصه و٣٥٠ متر قطر ٨ بوصه ) لضخ المياه للأماكن المرتفعة والمتأثرة من عدم انتظام مياه الشرب، علاوة على تركيب رافع بقرية تلات للتغلب على مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب بقرية سنهور القبلية لضمان وصول المياه بشكل إليها بشكل معتاد.

3

4

45