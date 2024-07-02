طريقة عمل ساندوتشات شيش طاووق في المنزل

تعد ساندوتشات شيش طاووق واحدة من الأطباق الشهية والمحببة لدى الكثيرين في العالم العربي. تتكون هذه الساندوتشات من قطع الدجاج المتبلة بتوابل خاصة، والتي تُشوى على النار حتى تكتسب نكهة مميزة ورائحة جذابة. يعود أصل هذا الطبق إلى المطبخ التركي، إلا أنه انتشر بشكل واسع في الشرق الأوسط وأصبح جزءًا لا يتجزأ من المأكولات الشعبية في المنطقة. يتميز ساندوتش شيش طاووق بسهولة تحضيره وتنوع طرق تقديمه، مما يجعله خيارًا مثاليًا للوجبات السريعة والمناسبات العائلية.

شيش طاووق

طريقة عمل ساندوتشات شيش طاووق

المكونات

- 1 كيلوغرام من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات

- 4 ملاعق كبيرة من الزبادي

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- عصير ليمونة واحدة

- 3 فصوص ثوم مهروسة

- 1 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا

- 1 ملعقة صغيرة من الكمون

- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- ملح حسب الرغبة

- خبز عربي (صاج أو شامي)

- خضروات مفرومة (خيار، طماطم، بصل، خس)

طريقة التحضير

1. تتبيل الدجاج: في وعاء كبير، نخلط الزبادي وزيت الزيتون وعصير الليمون والثوم المهروس ومعجون الطماطم وجميع التوابل والملح. نضيف قطع الدجاج إلى الخليط ونحرص على تغطيتها بالتتبيلة بشكل كامل. نغطي الوعاء ونتركه في الثلاجة لمدة 2-4 ساعات على الأقل، ويفضل تركه ليلة كاملة ليكتسب نكهة غنية.

2. شواء الدجاج: نسخن الشواية على حرارة متوسطة إلى عالية. نضع قطع الدجاج على أسياخ الشواء ونشويها لمدة 10-15 دقيقة، مع تقليب الأسياخ بانتظام لضمان نضج الدجاج من جميع الجهات حتى يصبح لونه ذهبيًا ومطهيًا تمامًا.

3. تحضير الساندوتشات: نأخذ قطع الدجاج المشوية ونضعها في خبز عربي. نضيف الخضروات المفرومة حسب الرغبة ويمكن إضافة صلصة الطحينة أو الثومية لإضافة نكهة مميزة.

4. التقديم: نقدم الساندوتشات ساخنة بجانب البطاطا المقلية أو سلطة تبولة.

بهذه الطريقة، يمكن تحضير ساندوتشات شيش طاووق لذيذة ومغذية في المنزل بسهولة، وتعد هذه الوجبة خيارًا رائعًا لتناولها مع العائلة والأصدقاء في أي وقت.