منعش في الصيف| طريقة عمل آيس كريم بالليمون اللذيذ

يعتبر الـ آيس كريم من أكثر الحلويات شهرةً في جميع أنحاء العالم، خاصةً خلال فصل الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة، وتتنوع نكهات الآيس كريم بشكل كبير، ولكن نكهة الليمون تتميز بقدرتها على إضفاء شعور بالانتعاش والحيوية، وفيما يلي نعرض لك طريقة عمل آيس كريم الليمون بشكل مفصل، بحيث يمكنك تحضيره في المنزل بسهولة واستمتاع بنكهة طبيعية ومنعشة.

طريقة عمل آيس كريم بالليمون

المكونات:

- 2 كوب كريمة ثقيلة

- 1 كوب حليب كامل الدسم

- 1 كوب سكر

- 1/2 كوب عصير ليمون طازج

- قشر ليمون مبشور (من حبتين ليمون)

- 1 ملعقة صغيرة مستخلص فانيليا

- رشة ملح

الخطوات:

1. تحضير الخليط الأساسي:

- في وعاء كبير، قم بخلط الكريمة الثقيلة والحليب والسكر والملح. استخدم خفاقة يدوية لتذويب السكر تمامًا.

2. إضافة نكهة الليمون:

- أضف عصير الليمون وقشر الليمون المبشور ومستخلص الفانيليا إلى الخليط. استمر في الخفق حتى تتجانس المكونات.

3. تبريد الخليط:

- غطِّ الوعاء بغطاء بلاستيكي وضعه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ليبرد جيدًا.

4. خفق الخليط:

- بعد تبريد الخليط، استخدم آلة صنع الآيس كريم وفقًا لتعليمات الجهاز. عادةً ما يتطلب ذلك 20-30 دقيقة حتى يتحول الخليط إلى قوام آيس كريم كريمي.

5. تجميد الآيس كريم:

- انقل الآيس كريم إلى وعاء محكم الإغلاق وضعه في الفريزر لمدة 4 ساعات على الأقل حتى يتماسك تمامًا.

6. التقديم:

- قدِّم الآيس كريم في أكواب أو كؤوس خاصة بالآيس كريم وزينه بشرائح الليمون أو قشر الليمون المبشور إذا رغبت في ذلك.

نصائح:

- للحصول على نكهة ليمون أقوى، يمكنك إضافة المزيد من عصير الليمون أو قشر الليمون.

- يمكنك تجربة إضافة بعض الأعشاب الطازجة مثل النعناع لإضفاء نكهة إضافية.

يعد آيس كريم الليمون خيارًا مثاليًا لتبريد أيام الصيف الحارة بنكهة منعشة وطبيعية. باستخدام هذه الطريقة البسيطة، يمكنك تحضير آيس كريم لذيذ وصحي في منزلك، يرضي جميع أفراد العائلة.