باحث زراعي يكشف عن تحديات استخدام نظم الري الحديث وفوائدة

قال الدكتور محمود كمال الباحث في العلوم الزراعية بوزارة الموارد المائية والري، لقد أحدثت أنظمة الري الحديثة ثورة في الممارسات الزراعية، من خلال توفير طريقة أكثر كفاءة واستدامة لري المحاصيل.

وأضاف كمال، أن تنفيذ هذه الأنظمة يأتي مع مجموعة من التحديات الخاصة، به أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المزارعون هو التكلفة الأولية لأنظمة الري الحديثة، في حين أن الفوائد طويلة الأجل لا يمكن إنكارها فإن الاستثمار الأولي يمكن أن يكون عائقًا للعديد من المزارعين وخاصة أولئك في البلدان النامية.

وأوضح الباحث في العلوم الزراعية بوزارة الموارد المائية والري، أن صيانة وإصلاح هذه الأنظمة يمكن أن تكون معقدة ومكلفة وتتطلب معرفة وخبرة متخصصة، وعلاوة على ذلك فإن ضمان معايرة الأنظمة بشكل صحيح وعملها على النحو الأمثل يمكن أن يكون مهمة تستغرق وقتًا طويلاً للمزارعين الذين قد يكونو بالفعل مرهقين بمسؤوليات أخرى.

وأكد كمال، انه على الرغم من هذه التحديات فإن فوائد استخدام أنظمة الري الحديثة عديدة وواسعة النطاق ومن بين المزايا الأساسية توفير المياه بشكل كبير، بفضل هذه الأنظمة فمن خلال توصيل المياه مباشرة إلى جذور النباتات بكميات دقيقة يمكن للمزارعين تجنب الإفراط في الري والحد من هدر المياه وهذا لا يحافظ على مورد ثمين فحسب بل يساعد أيضاً في التخفيف من آثار الجفاف وندرة المياه

وتابع كمال، يمكن لأنظمة الري الحديثة تحسين إنتاجية المحاصيل وجودتها من خلال ضمان حصول النباتات على إمدادات مياه ثابتة وكافية ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الربحية للمزارعين وتحسين الأمن الغذائي للمجتمعات.

واختتم قائلا برغم وجود عقبات يتعين التغلب عليها عند تنفيذ، أنظمة الري الحديثة فإن الفوائد التي تقدمها تجعلها استثماراً قيماً للمزارعين في جميع أنحاء العالم، ومن خلال زيادة الكفاءة والحفاظ على المياه وتحسين غلة المحاصيل تلعب هذه الأنظمة دوراً حاسماً في الزراعة المستدامة ومع استمرار تقدم التكنولوجيا من المهم لصناع السياسات وأصحاب المصلحة دعم المزارعين في تبني أنظمة الري الحديثة والاستفادة منها لضمان استمرارية أنظمتنا الزراعية على المدى الطويل ورفاهية كوكبنا.