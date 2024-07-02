الثلاثاء 02 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

مسؤولة أممية تعرب عن قلقها حيال أوامر إجلاء الفلسطينيين من خان يونس بغزة

غزة
غزة

أكدت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاخ، أن هناك حاجة ماسة لمساهمات إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار لإعمار قطاع غزة، معربة في الوقت نفسه عن قلقها حيال أوامر إجلاء الفلسطينيين من خان يونس بالقطاع. 

 

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مسؤول طبي فلسطيني: إخلاء مستشفى غزة الأوروبي ينهي عمل المستشفيات الحكومية بغزة

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الأونروا: العمليات الإسرائيلية المتتالية تزيد من تعقيدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

 

وطالبت كاخ، في كلمتها بشأن إعادة إعمار قطاع غزة أمام جلسة لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء، بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الفوري وبلا شروط ووصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وبلا عائق في كل أرجاء قطاع غزة عملا بقرار مجلس الأمن 2735، وكذلك احترام الجميع للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين، وتمكين الأونروا من إيصال مساعداتها وأداء دورها.

وأضافت: "نشجع جميع الدول الأعضاء على توفير الإمدادت والتمويل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، مبينة أن تدفق المساعدات لغزة مطلوب استمراره عبر كل المعابر بما في ذلك معبر رفح. 

بناء مساكن دائمة 

وأشارت إلى أنه لا بد من توفير إيواء كريم قبل بناء مساكن دائمة ثم إعادة المؤسسات الصحية ونظم الإمدادت بالمياه للعمل وتأهيل المدارس ونشر فرص عمل تولد الدخل، وتقديم دعم نفسي واجتماعي وخدمات الصحة العقلية بشكل مستدام ومتخصص ودعم المنظمات غير الحكومية الوطنية، لا سيما منظمات الشباب والمنظمات التي تقودها النساء.

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