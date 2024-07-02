قال المتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، إن العمليات الإسرائيلية المتتالية تزيد من تعقيدات الأوضاع الإنسانية في كافة المواقع بقطاع غزة.

وأشار أبو حسنة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك 250 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح مجددا من خان يونس، جراء الأوامر الإسرائيلية، مبينا أن منطقة المواصى ممتلئة بالسكان، علاوة على منطقة دير البلح التى تحوي مئات الآلاف من النازحين، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الأوامر الجديدة من قبل إسرائيل تثبت أنه لا مكان آمن على الإطلاق بالقطاع.

وتطرق إلى أن هناك مليون و 800 ألف فلسطيني يعيشون في منطقة جنوب قطاع غزة على مساحة 59 كيلو متر مربع، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، ويفتقدون للمياه والمواد الغذائية.

الأونروا: العمليات الإسرائيلية المتتالية تزيد من تعقيدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

قال المتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، إن العمليات الإسرائيلية المتتالية تزيد من تعقيدات الأوضاع الإنسانية في كافة المواقع بقطاع غزة.

وأشار أبو حسنة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، إلى أن هناك 250 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح مجددا من خان يونس، جراء الأوامر الإسرائيلية، مبينا أن منطقة المواصى ممتلئة بالسكان، علاوة على منطقة دير البلح التى تحوي مئات الآلاف من النازحين، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الأوامر الجديدة من قبل إسرائيل تثبت أنه لا مكان آمن على الإطلاق بالقطاع.

وتطرق إلى أن هناك مليون و 800 ألف فلسطيني يعيشون في منطقة جنوب قطاع غزة على مساحة 59 كيلو متر مربع، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، ويفتقدون للمياه والمواد الغذائية.

الأونروا: نحتاج للوصول إلى كل مناطق فى غزة لتقديم المساعدات للفلسطينيين

طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باحتياجها إلى الوصول المستمر وغير المعوق إلى جميع مناطق قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية وللتخطيط للعمليات الإنسانية، في ظل استمرار الحرب والنزوح الواسع للسكان.

وفي بيان رسمي، قالت الأونروا: “إن الوصول المستمر وغير المعوق إلى جميع مناطق قطاع غزة أمر بالغ الأهمية لضمان تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المتضررين، نحن بحاجة إلى ضمان أن جميع الفئات الأكثر ضعفاً تتلقى الدعم الذي تحتاجه في هذه الأوقات الحرجة".

وشارت الوكالة إلى أن النزاع المستمر في قطاع غزة أدى إلى نزوح آلاف العائلات، مما يتطلب جهوداً مكثفة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وأكدت الأونروا أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الوصول إلى المناطق المتضررة وتقديم الدعم اللازم.

وأعربت الأونروا عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشددة على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. ودعت جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصاعداً في العمليات العسكرية والاشتباكات، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويعقد جهود الإغاثة الإنسانية. وأكدت الأونروا التزامها بمواصلة العمل لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتقديم المساعدات الضرورية رغم التحديات القائمة.