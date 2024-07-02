خبير : تعويض المليار الأول والتخزين الخامس لسد النهضة الاثيوبي في 20 يوليو

كشفت صور الأقمار الفضائية حديثة، عن نسبة التخزين الخامس لسد النهضة الأثيوبي، وتتطورات الإنشاءات في السد.

أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، آخر تطورات التخزين الخامس لسد النهضة الإثيوبي.

سد النهضة الإثيوبي

وكتب شراقي، عبر صفحته الرسمية علي الفيسبوك، قائلًا:" بلغ إجمالى التخزين قى سد النهضة على مدار السنوات الأربع الماضية 41 مليار م3، ثم فتحت إثيوبيا بوابتى التصريف لمدة ثلاثة أشهر قبل غلقهما نهاية يناير الماضى بعد تصريف حوالى 6 مليار م3 وانخفاض منسوب البحيرة حوالى 10 م، وظلت كمية المياه فى البحيرة ثابتة عند 35 مليار م3 خلال الشهور القليلة الماضية نظرا لتساوى كمية المياه التى تأتى عن سد النهضة من بحيرة تانا مع الكمية التى تخرج منه بعد تشغيل التوربينين".

وأضاف أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، :" أن بدأت الأمطار فى الزيادة نهاية يونيو وأصبح الوارد أكبر من الخارج، وبدأ تعويض الستة مليارات السابقة حيث ارتفع منسوب البحيرة حوالى 2 م بإضافة حوالى مليار م3 واحد خلال الأسبوعين الماضيين، ومع زيادة الأمطار التدريجى سوف تستعيد البحيرة باقى الستة مليارات يوم 20 يوليو الجارى عند متوسط إيراد يومى حوالى 250 مليون م3/يوم، بعدها يبدأ التخزين الخامس، التخزينات السابقة أيضا كانت تبدأ بعد تعويض الكميات التى يتم صرفها من خلال بوابتى التصريف، التخزين الأول بدأ أول يوليو 2020 بدون تعويض لعدم وجود تخزين سابق، والثانى 4 يوليو 2021، والثالث 11 يوليو 2022، والرابع 14 يوليو 2023، والخامس طبقا لمعدلات الأمطار الحالية متوقع 20 يوليو الجارى".