رئيس مدينة قوص يتفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على سير العمل

تفقد المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، مستشفي قوص المركزي، للاطمئنان على حالة المرضى، ومتابعة سير العمل بالمستشفي.

رافقه خلال جولته فراج الوحش نائب رئيس المركز، وشوقي عبد السميع مدير إدارة المتابعة بالوحدة.

بدأ رئيس المركز جولته بتفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، واطمئن من مدير الوحدة علي حالة المرضي، مؤكداً على ضرورة توفير كافة احتياجات الوحدة من محاليل ومستلزمات وأدوات طبية، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة لأهالي المدينة،موصيا جميع العاملين بالوحدة بحُسن معاملة المرضي.

وتابع رئيس المركز، جولته بتفقد قسم الأستقبال اطمئن من تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم علي الأقسام وفقا لما هو مبين بجداول النبوتجيات.

وامغر بحصر نسب الحضور والغياب من واقع السجلات واحالة المتغيبين الي التحقيق، مؤكداً أن الدولة تهدف إلى توفير خدمة صحية متكاملة لمرضي من خلال النهوض بمنظومة القطاع الصحي، ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع علي المواطنين.

محافظ قنا يعلن إنخفاض أعداد المواليد مقارنة بالعام الماضى

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن إنخفاض معدل المواليد خلال النصف الأول من عام 2024 بالمقارنة بأعداد المواليد خلال النصف الأول من عام 2023، بعدد 3867 مولود، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده لمتابعة ملف تنظيم الأسرة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، والدكتورة رانيا محمد الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا.

وأضاف الدكتور محمد يحيى بدران، أن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، نجحت في تحقيق نتائج متقدمة في هذا الملف من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الاسرة

وأشارت الدكتورة رانيا الشهير، إلي أنه قد تم تنفيذ حملة تنشيطية مكبرة خلال النصف الأول من العام الجارى، كما تم تنفيذ عدد 3 قوافل صحة إنجابية في إدارات ( دشنا، قنا، قوص ) وبلغ عدد الحاصلات علي وسائل 25427 مستخدمة ، مؤكدة علي أن قوافل تنظيم الأسرة تتضمن كشف نساء وسونار وكشف صحة إنجابية بالمجان وتحويل الحالات للوحدات والمستشفيات، فضلا عن متابعتها فى حالة الإحتياج.

وأضاف أنه قد تم تنفيذ عدد 3 دورات تابعة لبرنامج،" أسرة " لرفع كفاءة الفريق الطبي ،كما تم وضع خطة للفترة المقبلة تشمل إعادة تدريب جميع الرائدات والتمريض ، كما تم وضع خطة لتنفيذ أنشطة نموذج الصحة المجتمعية بحجازة .

ومن جانبه ثمن محافظ قنا جهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى والأوقاف والتضامن الإجتماعي والمجلس القومي للمرأة، والمؤسسات الأهلية التى شاركت فى تنفيذ الحملات والأنشطة التى حققت أهداف الدولة المرجوة في ملف تنظيم الاسرة.