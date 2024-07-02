الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

عرض "حكايات تاء مربوطة" علي مسرح نهاد صليحة والحضور مجاني

بوابة الوفد الإلكترونية

يعرض مسرح نهاد صليحة، يوم الخميس الساعة 8 ونص مساء مسرحية "حكايات تاء مربوطة " تأليف وإخراج حازم الصواف، وذلك برعاية المجلس القومي للمرأة برئاسة د. مايا مرسي ، ولجنة الفنون والآداب بالمجلس برئاسة د. رانيا يحيي ، وبالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة د. غادة جباره.

والعرض يقدم مجانا بأسبقية الحضور، وهو بطولة فرقة ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء وبطولة  :جمال عبد الناصر ، فاطيما العربى حازم رأفت ، أسماء بدران ، أيمن سمير ، آية محمود ، ماريان فهمى،  إيمان عباس ، لمياء رضا ، نيلى كريم ، سالى نصار، محمود مجاهد ،  إسلام صلاح ، أحمد منصور ، عمر حسين ، شيماء فاروق ، ، ومع ضيفة شرف الحكايات الفنانة عبير فاروق ، والإضاءة لشريف الدال ، وديكور على سمانى ، وتنفيذ موسيقى خالد هلال ، ومخرج مساعد شذا محمد ، وساعد فى الإخراج دعاء محمود، نسمة مجاهد .

مسرحية حكايات تاء مربوطة، تطرح المشكلات الاجتماعية الخاصة بالمرأة من خلال مجموعة متنوعة من الحكايات يطرحها مذيع على السوشيال ميديا ، ويأتي ذلك في إطار اجتماعي يجمع بين المواقف الدرامية والكوميدية.

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