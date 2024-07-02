المجر تحث زيلينسكي على النظر في وقف لإطلاق النار لتسريع مفاوضات السلام

حث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي على النظر في وقف لإطلاق النار في أوكرانيا؛ مما قد يساعد على تسريع مفاوضات السلام مع روسيا.

وقال أوربان - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني - إنه أخبر الرئيس الأوكراني أن وقفا سريعا لإطلاق النار في أوكرانيا قد يعجل من محادثات السلام مع روسيا، مضيفا أن المجر ترغب في إقامة علاقات ثنائية أفضل مع أوكرانيا وأن بلاده على استعداد للمشاركة في تطوير الاقتصاد الأوكراني. حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز) البريطانية.

جدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء المجري إلى كييف بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وعلى النقيض من زعماء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فإنه يعارض إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا ويدعو إلى حل الصراع سلميا.

الدفاع الروسية: دمرنا 5 مقاتلات سوخوي 27 في منطقة بولتافا و11 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير خمس مقاتلات من طراز سوخوي 27 في منطقة بولتافا بأوكرانيا، بالإضافة إلى إسقاط 11 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القوات الروسية نفذت هجمات دقيقة استهدفت مواقع تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة بولتافا، مما أدى إلى تدمير المقاتلات الخمس.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من رصد وإسقاط 11 مسيرة حاولت القوات الأوكرانية استخدامها لشن هجمات على مواقع في القرم. وأكدت الوزارة أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الهجمات الأوكرانية المتزايدة على الأراضي الروسية والمناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.

اعلام عبرى : من الأفضل أن يستثمر بن غفير طاقته في حل أزمة السجون بدلاً من إطلاق شعارات

أفاد مسؤولون في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) للقناة 13 الإسرائيلية بأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ينبغي عليه أن يركز جهوده على حل أزمة السجون بدلاً من الاكتفاء بإطلاق الشعارات.

الأوضاع المتردية في السجون

وأعرب المسؤولون عن استيائهم من عدم تحقيق تقدم ملموس في معالجة الأوضاع المتردية في السجون، مؤكدين أن تحسين ظروف الاحتجاز ومعالجة المشكلات الهيكلية تتطلب إجراءات فعلية وليس مجرد تصريحات.

وأشاروا إلى أن الظروف الحالية في السجون تسهم في تأجيج التوترات وتؤثر سلباً على الأمن العام، داعين بن غفير إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لحل الأزمات المتراكمة.