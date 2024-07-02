جدول مباريات منتخب مصر للطائرة في أولمبياد باريس 2024

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن جدول مواعيد مباريات منتخب مصر للكرة الطائرة في أولمبياد باريس 2024 .

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات بولندا والبرازيل وإيطاليا بأولمبياد باريس 2024

وفيما يلي جدول مواعيد منتخب مصر

27 يوليو

مصر ضد بولندا

30 يوليو

مصر ضد إيطاليا

2 أغسطس

مصر ضد البرازيل

وتضم باقي مجموعات الأولمبياد:



المجموعة الأولى: فرنسا وسلوفنيا وكندا وصربيا.

المجموعة الثالثة: اليابان وأمريكا والأرجنتين وألمانيا.

يذكر أن المنتخب المصري للكرة الطائرة قد تأهل رسميا لأولمبياد باريس بعد تصدره التصنيف القاري.



وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة معسكرا في اليابان في الفترة الماضية استعدادًا لكأس التحدي بالصين.

وتضم كلا من: حسام يوسف ومصطفي جابر ورضا هيكل وسيف عابد ومحمد مصطفي ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء وأحمد عزب ومحمد عادل وحمادة عثمان ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان.

ويرأس البعثة الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الأسباني فيرناندو مونزوا مديراً فنياً وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً ومحمد السيد سيكو مدرباً والدكتور سامح ظلام طبيباً للمنتخب وأحمد سعيد محللًا تقنياً.