ضبط سلع مجهولة المصدر وأخرى بدون فواتير في حملات تموينية بسوهاج

أعلن المهندس محمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، عن تحرير 698 مخالفة وجنحة تموينية، حصيلة الحملات الواسعة والمستمرة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود والمحال التجارية، خلال الأسبوع الماضي بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .

وأكد وكيل الوزارة، أن الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 698 محضرًا تموينيًا متنوعًا، فى مجال المخابز بمختلف أنواعها والأسواق والمطاحن ومحطات المواد البترولية وغيرها بإجمالى 630 محضر في مجال المخابز و65 محضر فى مجال الأسواق و3 محاضر في مجال المواد البترولية.

وأشار المهندس محمد ابراهيم، إلى أن محاضر المخابز تمثلت في عدد 100 محضر نقص وزن وعدد 115 محضر عدم مطابقة للمواصفات و12 محضر تصرف و26 محضر توقف عن الإنتاج وعدد 176 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد 31 جنحة عدم إعلان عن أسعار وعدد 8 محاضر جنحة مجهول مصدر وغيرها من الجنح.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، على أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين وأنه لن يتم التهاون في محاسبة من يتلاعب بأرواح المواطنين أو يرفع أسعار المنتجات أو يمنع تداولها.

وجاءت إجمالى مضبوطات حملات مديرية التموين خلال الأسبوع الماضي على النحو التالي:- حيازة وتجميع عدد 4950 كيلو جرام دقيق مدعم والتصرف فى عدد 4 شيكارة دقيق مخابز وسلع مجهولة المصدر عدد 120 باكو شاي 250 جرام وسلع مجهولة المصدر لعدم وجود فواتير بإجمالى عدد واحد طن أسمنت أسيوط وعدد 10 شيكارة ردة خشنة وسلع مجهولة المصدر عدد 2 طن سكر حر وعدد 315 كيلو بودرة بسكويت خاص بصناعة بسكويت الآيس كريم .

وأضاف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج أنه جاء ضمن الحملات المشددة والرقابة والمتابعة على الاسواق ومتابعة مطاحن القطاع الخاص بالمرور خلال حملة مفاجئة على مطحن السمولينا بقرية الصوامعة شرق بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وتم متابعة اعمال المطحن من استقبال قمح الديورم الخاص بإنتاج المكرونة.