سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو في محور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التقدم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت السرايا في بيان لها أن القصف أدى إلى إصابة العديد من الجنود وإلحاق أضرار بالآليات العسكرية التابعة للعدو. وأكدت أنها ستواصل تصديها للقوات الإسرائيلية وستستمر في توجيه ضربات مؤلمة رداً على العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل اشتباكات متواصلة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، فيما تتصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

مصادر أمنية للعلام العبرى تزعم بالإنجاز العسكري في غزة ويتوقعون بوقف القتال وتحريك ملف الحرب للمفاوضات

أفادت مصادر أمنية للقناة 12 الإسرائيلية بأن الإنجاز العسكري الذي حققته القوات الإسرائيلية في غزة يسمح الآن بوقف القتال إذا اضطرت إسرائيل لتحريك ملف المفاوضات.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش تقترب من إنهاء المناورة البرية في قطاع غزة بعد 9 أشهر من اندلاع الحرب. وأشارت التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 4 أسابيع إضافية لإتمام العملية العسكرية في رفح.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه القطاع تصعيداً مستمراً وتدهوراً للوضع الإنساني، مما يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للتوصل إلى هدنة وإنهاء العمليات القتالية.

وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي حقق أهدافاً استراتيجية مهمة في غزة، بما في ذلك تدمير بنية تحتية حماسية وتعطيل قدرات الفصائل المسلحة. وأوضحت أن هذا الإنجاز يمكن أن يشكل أساساً للانتقال إلى مرحلة جديدة من التفاوض والتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار.

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 5 مقاتلات سوخوي 27 في منطقة بولتافا و11 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير خمس مقاتلات من طراز سوخوي 27 في منطقة بولتافا بأوكرانيا، بالإضافة إلى إسقاط 11 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القوات الروسية نفذت هجمات دقيقة استهدفت مواقع تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة بولتافا، مما أدى إلى تدمير المقاتلات الخمس.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من رصد وإسقاط 11 مسيرة حاولت القوات الأوكرانية استخدامها لشن هجمات على مواقع في القرم. وأكدت الوزارة أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الهجمات الأوكرانية المتزايدة على الأراضي الروسية والمناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.