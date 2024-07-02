إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة/اسيوط الغربي

أصيب 6 اشخاص ،فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي أعلي كوبري ابو صير باتجاه الفيوم ، وتم نُقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا، من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي أعلي كوبري ابوصير بنطاق محافظه الفيوم، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 6اشخاص .تم

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي ، وإدخالهم قسم الاستقبال والطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

تم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث و تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم لقي شخصان بالفيوم مصرعهما وأصيب 10 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الفيوم – القاهرة ، قبل مطلع الكيلو 72 بمنطقه كوم اوشيم بدائرة مركز طاميه ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحه مستشفى طاميه المركزي و10مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور مركز شرطة طاميه بورود اشارة من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بتلقيها بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق الفيوم - القاهرة عند مدخل الكيلو 72 .

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن و 9 سيارات إسعاف، وبالمعاينة المبدئية تبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافها وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث مصرع محمد محمد عبد الغني بليدي 35 عاما ومقيم بقريه الروضه، وربيع محمد قرني 27 عاما ة، ومقيم بقريه كفر محفوظ بدائره مركز طاميه، وإصابة 10 آخرين.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي، كما تم نقل 10 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإدخالهم قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم .

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثتين وصرحت بتسليم جثمان المتوفين لأسرهم فور الانتهاء من إستخراج تصريح الدفن لدفنهم في مقابر أسرهم في الفيوم وتولت التحقيق.