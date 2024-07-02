الثلاثاء 02 يوليو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يشكر الرئيس السيسي والعاملين في الوزارة.. متمنيا التوفيق للوزير الجديد

السيد القصير
السيد القصير

توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر والتقدير إلى للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته طوال الفترة الماضية منذ تحمله حقيبة الزراعة على مدى أكثر من أربعة سنوات ونصف.

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الدعم المستمر
كما توجه القصير بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر خلال هذه الفترة. 
وزير الزراعة وجه أيضا رسالة شكر إلى كل قيادات وزارة الزراعة والعاملين فيها قائلا فيها "لقد سعدنا بالعمل معكم جميعا لفترة ليست بسيطة أدينا فيها سويا العمل بكل صدق واخلاص وتفانى وشفافية وحققنا فيها انجازات وضعت وزارة الزراعة فى مصاف الوزارات الداعمة لخطة الدولة 
وقد كان ذلك بدعم وتوجيهات فخامة الرئيس السيسى الذى وضع الزراعة ضمن أولوياته.

 

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وزير الزراعة يغادر مكتبه و يودع العاملين بالوزارة


وقال:"كل الشكر والتقدير لكم جميعا وطالب من الجميع الاستمرار فى الاداء بنفس الروح والحماس مع الحفاظ على كل المكتسبات التى تحققت، متمنيا كل التوفيق للوزير الجديد في استكمال مسيرة الإنجازات ولبلدنا العظيم التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد تولى حقيبة وزارة الزراعة منذ ديسمبر 2019 حتى الآن.

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