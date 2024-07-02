جناح نيوكاسل يقترب من الدوري السعودي

بدأت أندية الدوري السعودي في التخطيط للموسم الجديد برصد العديد من الأسماء الأوروبية للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "اليوم السعودية"، فإن نادي الاتفاق بات قريبًا من التعاقد مع ميجيل ألميرون جناح فريق نيوكاسل الإنجليزي بالفترة الصيفية الحالية.

وتبلغ قيمة ألميرون البالغ من العمر 30 عامًا 20 مليون يورو حسب شبكة ترانسفير ماركت، كما أنه ساهم في 94 هدفًا على مدار مسيرته الكروية مع الأندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق يتطلع لترميم صفوفه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025 تحت قيادة مديره الفني الإنجليزي ستيفين جيراد.

ويسعى الاتفاق في الموسم الجديد مع جيرارد في تحسين مركزه بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي.



نجم جديد يقترب من الدوري السعودي

يسعى فريق الشباب السعودي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، من خلال التعاقد مع عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي الإطار ذاته، توصلت إدارة نادي الشباب السعودي لاتفاق مبدئي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، من أجل التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط المهاجم الجابوني مع مارسيليا الفرنسي بعقد يمتد لمدة موسمين، أي إنه مرتبط مع النادي حتى صيف 2026 المقبل، بعدما انضم للنادي في صفقة انتقال حر الموسم الماضي بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي.

وحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن مسؤولو الشباب اقتربوا من الاتفاق مع أوباميانج، لضمه في انتقالات الصيف الحالي.

حيث توصل الطرفان إلى اتفاق شبه مبدئي، ويسعى نادي الشباب لحسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، حيث فضلته إدارة النادي السعودي على ألفارو موراتا، مهاجم منتخب إسبانيا في يورو، والبريطاني تشي آدامز.

وينتظر أن النادي السعودي حسم الصفقة قريبًا، في وقت قرر فيه البرتغالي فيتور بيريرا الاستغناء رسميًا عن الدولي السنغالي الحبيب ديالو سواء ببيع عقده أو إعارته نظير المستويات الفنية المتراجعة التي قدمها الموسم الماضي.