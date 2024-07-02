أنباء عن تولي الفريق كامل الوزير حقيبة الصناعة بجانب وزارة النقل

يتولى الفريق مهندس كامل الوزير، حقيبة وزير النقل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة التي تحلف اليمين الدستورية غدًا.

ووردت أنباء قوية عن تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة بجانب النقل ليكون وزيرًا للنقل والصناعة بعد الانجاز الكبير الذي حققه في ملف النقل .

كما وردت أنباء تكليف وزير النقل بمنصب نائب رئيس الوزراء.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية غداً برئاسة الجمهورية، التي تضم تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية ودمج وزارات أخرى .