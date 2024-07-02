للدايت| طريقة عمل كب كيك بالشوفان والشوكولاتة الداكنة

يعتبر الـ كب كيك من الحلويات المحبوبة لدى الكثيرين، لكن بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، قد يكون من الصعب العثور على وصفة تجمع بين المذاق الرائع والفوائد الصحية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة الداكنة والشوفان، وصفة مثالية للدايت تجمع بين المكونات الغذائية الصحية والمذاق الشهي.

كب كيك بالشوكولاتة والشوفان

طريقة عمل كب كيك بالشوفان والشوكولاتة

المكونات

- 1 كوب من الشوفان المطحون

- 1/2 كوب من الدقيق الكامل

- 1/2 كوب من مسحوق الكاكاو الخام

- 1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

- 1/4 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

- 1/4 ملعقة صغيرة من الملح

- 2 بيضة

- 1/2 كوب من العسل أو شراب القيقب

- 1/2 كوب من الحليب خالي الدسم أو حليب اللوز

- 1/4 كوب من زيت جوز الهند المذاب

- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

- 1/2 كوب من رقائق الشوكولاتة الداكنة

طريقة التحضير

1. تسخين الفرن: سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

2. تحضير القوالب: حضري قوالب الكب كيك بوضع أوراق الكب كيك فيها أو بدهنها بقليل من الزيت.

3. خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، امزجي الشوفان المطحون، الدقيق الكامل، مسحوق الكاكاو، البيكنج باودر، بيكربونات الصودا، والملح.

4. خلط المكونات السائلة: في وعاء آخر، اخفقي البيض، العسل (أو شراب القيقب)، الحليب، زيت جوز الهند والفانيليا حتى تتجانس.

5. دمج الخليط: أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة وامزجي حتى تتكون عجينة ناعمة. أضيفي رقائق الشوكولاتة الداكنة وقلبيها بخفة.

6. التوزيع في القوالب: وزعي العجينة في قوالب الكب كيك بالتساوي، حوالي 3/4 كل قالب.

7. الخبز: اخبزي الكب كيك في الفرن لمدة 18-20 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند غرسه في وسط الكب كيك.

8. التبريد: دعي الكب كيك يبرد في القوالب لمدة 5 دقائق، ثم انقليه إلى رف سلكي ليبرد تمامًا.

بهذه الطريقة السهلة، ستحصلين على كب كيك لذيذ وصحي يمكن تناوله دون قلق، حيث يضيف الشوفان لمسة غذائية والشوكولاتة الداكنة تعزز النكهة، مما يجعل هذه الوصفة مثالية لأي شخص يتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا.