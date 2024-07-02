الشيحي والدجوي يشرفان على رسالة ماجستير في جامعة الزقازيق

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، كل من الدكتور أشرف الشيحي أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق ورئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور وائل الدجوي أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق بالجامعة، والدكتور نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والدكتور نبيل مصطفي المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور إيمان الشامي أستاذ تحليل وميكانيكا الإنشاءات بكلية الهندسة بالجامعة عميد معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا، والدكتور هبة الله محمد علي وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

ورحب رئيس جامعة الزقازيق خلال اللقاء بزيارة الشيحي والدجوي، مؤكداً أن الجامعة تقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج، يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محلياً إقليمياً ودولياً؛ بما يساعد علي تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع.

وأعرب الوزيران عن بالغ سعادتهما بتواجدهما بجامعة الزقازيق، وأشارا إلى تميز الجامعة وتاريخها العريق وما تتضمنه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات.

جاءت هذه الزيارة على هامش مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة ريهام إبراهيم حامد خليفة بعنوان "السلوك الإنشائي للخرسانة الخبث والرماد المتطاير لوصلة العمود والكمرة المسلحة بألياف بوليمر زجاجية تحت تأثير أحمال جانبية" ، وفى ختام المناقشة تم منح الباحثة درجة الدكتوراة، حيث تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور وائل الدجوي (محكماً خارجياً)، والدكتور أشرف الشيحي (محكماً داخلياً)، والدكتورة إيمان الشامي ( مشرفاً ومحكماً).