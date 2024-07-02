من هو شريف فاروق المرشح لحقيبة التموين والتجارة الداخلية؟

شريف محمد فاروق البالغ من العمر ٥٩ عاما هو رئيس هيئة البريد المصرية، تولى رئاسة الهيئة عام ٢٠٢٠

وهو عضو مجلس إدارة كل من "الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي" منذ 30 مارس 2022، وعضو مجلس ادارة "البنك المصري الخليجي" منذ 13 يوليو 2021.



كان فاروق عضوا فى مجلس إدارة شركة ابو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية كما ممثلا عن بنك ناصر وشغل منصب الرئيس التنفيذى لبنك ناصر الاجتماعى

والمدير العام للبنك المصرى الخليجي

من ٢٠٠٦ و حتى ٢٠١٧ كما شغل منصب المدير الإقليمي للبنك المصرى الأمريكي

من ١٩٨٩وحتى ٢٠٠٢

حصل شريف فاروق المرشح لحقيبة التموين والتجارة الداخلية خلفا للدكتور على المصيلحى على دكتوراة ادارة الأعمال جامعة عين شمس

وبكاليورس التجارة والمحاسبة جامعة عين شمس عام ١٩٨٧