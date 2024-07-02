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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

جهاد جريشة : ياسر عبد الرؤوف وسمير عثمان الأنسب لخلافة بيريرا

جهاد جريشة
جهاد جريشة

كشف جهاد جريشة الحكم الدولى السابق أن الثنائي ياسر عبد الرؤوف و سميرعثمان الأنسب لقيادة لجنة الحكام الفترة المقبلة عقب الاستقرار على رحيل رئيس لجنة الحكام الحالى البرتغالى بيريرا بنهاية تعاقدة . 

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وأوضح جهاد جريشة خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى المذاع على آون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " إن إجتماع أمس من مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم مع البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام محاولة لإنقاذ الموسم عقب الاخطاء الكارثية فى مباريات بطولة الدورى الممتاز ". 

وأشار جهاد جريشة " تم الإستعانة بعزب حجاج وتعينه مدير عام للجنة الحكام وذلك للاستعداد للإنطلاق الموسم الجديد حيث يقوم حاليا بعمل تحضير وخريطة للموسم الجديد ".

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