من هو السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الجديد ؟

يؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، غدًا الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأعلنت قناة إكسترا نيوز، عن اختيار السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة وضم وزارة الهجرة لوزارة الخارجية.

من هو السفير بدر عبد العاطي ؟

- أحد الكفاءات الوطنية ذات الخبرات الدولية الكبيرة.

- سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والاتحاد الأوروبى حتى يوليو 2024

- مندوب مصر الدائم لدى حلف “الناتو” حتى يوليو 2024

- سفير مصر لدى ألمانيا بين عامي 2015 و2019

- نائب مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي للوزارة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بين عامي 2013 و2015

- نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط بين عامي 2012 و2013

- مدير لشئون فلسطين بالوزارة بين عامي 2007 و2008

- خدم في عدة مناصب بمختلف السفارات المصرية في الخارج ومنها لدى: أمريكا، واليابان، وإسرائيل.