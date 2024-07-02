عاجل.. الإعلان الرسمي لأسماء الوزراء الجدد
أعلنت فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها عن أسماء الوزراء الجدد عن مصادر لها عن اختيار السفير بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية مع ضم الهجرة.
وفي تدوينة أخرى عبر موقع “إكس”، أعلنت اختيار شريف فاروق للتموين وأسامة الأزهري للأوقاف ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني للإسكان وأحمد كوجوك للمالية.
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