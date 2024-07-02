الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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عاجل.. الإعلان الرسمي لأسماء الوزراء الجدد

السيسي يكلف مدبولي
السيسي يكلف مدبولي بتشكيل الحكومة

أعلنت فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها عن أسماء الوزراء الجدد عن مصادر لها عن اختيار السفير بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية مع ضم الهجرة.

 

وفي تدوينة أخرى عبر موقع “إكس”، أعلنت اختيار شريف فاروق للتموين وأسامة الأزهري للأوقاف ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني للإسكان وأحمد كوجوك للمالية.

 

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