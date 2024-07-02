باتريك جوهانسون رئيسًا لإريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت إريكسون عن تعيين باتريك جوهانسون رئيساً جديداً للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ونائباً أولاً لرئيس الشركة العالمي، وسيحل جوهانسون، الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم مراقبة أعمال البرمجيات والخدمات السحابية في إريكسون، مكان فادي فرعون الذي أعلن عن قراره مغادرة الشركة في مايو الماضي.

سيتولى جوهانسون مهام منصبه الجديد في 1 أغسطس 2024، وسيكون مقره في الرياض، المملكة العربية السعودية.

يتمتع باتريك جوهانسون بخبرة واسعة في مجالات التكنولوجيا والأعمال وقد خدم في مناطق سوق متعددة، حيث تنقل منذ انضمامه إلى إريكسون في عام 1997، بين السويد وكوريا والهند والنمسا والصين وفيتنام.

وقد شغل عدة مناصب مهمة كرئيس عالمي للمبيعات والإدارة التجارية لشبكات منطقة الأعمال، ورئيس وحدة العملاء في كوريا بالإضافة إلى العديد من المناصب المالية والتجارية التنفيذية.

قال بوريه إيكهولم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إريكسون: "يتمتع باتريك بخبرة واسعة في مجال التكنولوجيا واستراتيجية اريكسون الخاصة بالأعمال، وهما عاملين رئيسيين في سياق مواصلة ضمان مكانتنا الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنا سعيد للغاية بقبوله هذا التكليف وأتطلع قدماً إلى انضمامه إلى الفريق التنفيذي للشركة".

أضاف باتريك جوهانسون: "يشرفني جداً أن يتم تكليفي بهذا المنصب، تتمتع شركة إريكسون بمكانة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ أن شبكات الاتصالات تعد الأساس الذي تنطلق منه عملية تطور وتحول الشركات والمجتمعات إلى الرقمنة، ونحن نتصدر بفخر هذه الصناعة من خلال توفير شبكات عالية الأداء وقابلة للبرمجة بالكامل، وأنا أتطلع بشدة إلى مقابلة عملاء إريكسون وشركائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والعمل معاً ومع زملائي في المنطقة لتوفير أحدث التقنيات والابتكارات، سعيا دائما منا لتقديم قيمة متميزة لعملاء شركة إريكسون".