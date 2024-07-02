جامعة جنوب الوادي تُطلق المدرسة الرقمية للأطفال خلال أيام

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الثانى والذي ناقش خطوات العمل بحضور لجنة تسيير أعمال المدرسة الرقمية للأطفال، في إطار مبادرة المدرسة الرقمية بجامعة جنوب الوادى والتى تطلقها الجامعة خلال الأيام القادمة.

وتضم اللجنة، من رئيس الجامعة رئيسا للجنة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة عضوا والدكتور احمد حلمي منسق والدكتور محمد مهدي منسق مساعد والدكتور عماد علي عامر والدكتورة كريمة كمال والدكتور محمد عمران كأعضاء واحمد حمدي ومؤيد عبد الله وطارق قدري ومبارك احمد ومحمود خليفه والمهندس محمد كامل وبهاء محمد احمد ودكتوره حسناء حسن جمعة اعضاء اللجنة.

واستعرض الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة خلال الاجتماع خطة العمل مع اعضاء اللجنة والتى تنقسم الى مرحلتين هما مرحلة الاعداد والتنفيذ حيث شملت مرحلة الاعداد تحديد المستوى وتحديد الاطار الزمنى واعداد المحتوى العلمى ومراجعة البرامج المقترحة ومراجعة المحتوى باللغتين العربية والانجليزية ومراجعة المناهج وطرق التدريس وتصميم الشعار والحملة الترويجية والتى تم الانتهاء منها بالفعل .

وبيّن رئيس الجامعة، أن مرحلة التنفيذ شملت تحديد اماكن التدريب ( العملى والنظرى ) وتحديد القائمين على التدريس والجدول الزمنى المقترح للبرنامج الواحد مشيرا الى ان عدد البرامج التى ستقدم في المبادرة خمسة برامج هى برامج ريادة الاعمال وصناعة المحتوى الرقمى والبرمجة والالعاب الاكترونية والروبوت.

وأورد رئيس الجامعة، أن الهدف من المبادرة هو تنمية مهارات الاطفال في مجال التحول الرقمي وريادة الاعمال في سن مبكره لجزء انتباههم مبكرا لهذه الموضوعات وان يصبحوا مبدعين ومبتكرين ورواد اعمال في مجال تقنية المعلومات وتسويقها وغيرها من المجالات ذات الصلة كما تهد ف ايضأ الى تنمية قدرات الاطفال في مجال التحول الرقمي وريادة الاعمال والابتكار بالإضافة الى حماية الاطفال من مخاطر التكنولوجيا ويشترط في المتقدم اجادة القراءة والكتابة واجتياز الاختبارات

مجمع امتحانات

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أمس الاثنين، إنشاء مجمع امتحانات لطلاب الجامعة، واكد رئيس الجامعة، أن هذا اللقاء يهدف الى مناقشة أفضل المقترحات لإنشاء مجمع امتحانات لطلاب الجامعة واستثمار المساحات المتاحة بمحيط الكليات.

وبيّن رئيس الجامعة، إنه سيتم تزويد هذه الاماكن بمقاعد مرقمة وتوفير التهوية والإضاءة الكافية لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمقاعد الامتحانية وتوفير اماكن ملائمة للاستذكار وممارسة الانشطة الطلابية.

وأورد رئيس الجامعة أن هذه التجهيزات تأتي في إطار تطوير البنية التحتية بالجامعة والاهتمام بالمظهر الحضاري والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والاهتمام بالمظهر الحضاري وتوفير أفضل وسائل الأمن والسلامة وتفقد رئيس الجامعة الأماكن المقترحة لتنفيذ مجمع الامتحانات.