"أبوقير للأسمدة" تعلن عودة إمدادات الغاز الطبيعى لمصانعها

أعلنت شركة "أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، في بيان أرسلته إلى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، عن عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانعها، وبدء التشغيل التدريجي مرة أخرى.

وفي 25 يونيو الماضي، أعلنت الشركة عن إيقاف مصانعها الثلاث عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها، وأرجعت الشركة ذلك إلى موجة الطقس الحارة التي أدت إلى زيادة استهلاك الطاقة عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وأشارت إلى أنه حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.

وكانت الشركة قررت البدء في إجراءات الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، وتركيب محطات طاقة شمسية بقدرة 2.5 ميجاوات لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.

وحققت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية أرباحًا بلغت 12.142 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 12.539 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفع سهم الشركة خلال التعاملات الصباحية ببورصة مصر اليوم إلى مستوى 59.37 جنيه بعد تداولات بلغت 145 ألف سهم بقيمة بلغت 8.5 مليون جنيه.

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