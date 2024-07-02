بسبب خلافات أسرية.. شاب ينهي حياة شقيقته"خنقا" بالفيوم

أقدم شاب بالفيوم على قتل شقيقته خنقا بسبب خلافات أسرية بينهما في قرية الجبيلي بمركز ابشواي، وتم ضبط المتهم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة ابشواي بورود اشارة من شرطة النجدة يفيد بتلقيه بلاغا بوفاة "راندا . ت. ع " 17 عاما ربة منزل من ناحية قريه الجبلي .

وأكدت تحريات ضباط المباحث، أن وراء الواقعة شقيق المجني عليها ويدعى اسلام .ت 25 سنة وانه قام بالتخلص منها عن طريق الخنق بسبب خلافات اسرية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة والقى القبض على المتهم واحيل الى النيابة العامة والتى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد له في الميعاد القانوني، انتداب الطبيب الشرعي للانتقال لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتولت التحقيق.

مصرع شاب فى طاميه فى ظروف غامضة

ومن جهة أخرى لقى شاب من عزبة المنصورة بقرية العزيزية فى مركز طاميه بالفيوم مصرعه، بطلق ناري (خرطوش) في ظروف غامضة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بتلقيه إشارة من مستشفى طامية المركزي بوصول شاب جثة هامدة إثر تعرضه لطلق ناري.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية لمكان الواقعة وكشفت التحريات الأولية التي قادها مفتش المباحث ورئيس مباحث المركز ومعاون المباحث، وأشرف عليها مدير مباحث المحافظة ،أن الجثة لشاب يدعى عبيد هندي محمود سعداوي 19 سنة، ومقيم بعزبة المنصورة التابعة لقرية العزيزية دائرة مركز شرطة طامية ومصاب بطلق ناري (خرطوش) بالصدر، وأن سيارة الإسعاف نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثة لبيان أسباب الوفاة كما أمرت بالتحري حول الواقعة وملابساتها وظروفها وتولت التحقيق.