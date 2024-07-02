موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة قوية أمام الإكوادور المقرر لها فجر الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور

تنطلق مباراة الأرجنتين والإكوادور في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا فجر الجمعة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان النجم ليونيل ميسي قد تعافى من الإصابة التي لحقت به على مستوى الفخذ ولم يتدرب مع منتخب الأرجنتين منذ فوز فريقه على تشيلي يوم 25 يونيو الماضي، ولم يشارك في فوز التانجو على بيرو في دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا.

واستهل منتخب الأرجنتين مشواره في الدور الأول من كوبا أمريكا 2024، بالفوز على كندا في مباراة الافتتاح على ملعب مرسيديس بينز في أتلانتا بهدفين دون رد، ثم عاود تحقيق الفوز في الجولة الثانية من دور المجموعات بالفوز على تشيلي بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة واختتم مبارياته في دور المجموعات بالفوز على بيرو بهدفين دون رد وسط غياب نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

وحقق منتخب الأرجنتين العلامة الكاملة في دور المجموعات بكوبا أمريكا بعد فوزه على منتخب بيرو 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

وتأهل منتخب كندا الذي يشارك لأول مرة في بطولة كوبا أمريكا 2024 إلى الدور ربع النهائي رفقة منتخب الأرجنتين عن المجموعة الأولى، فيما ودع منتخب تشيلي صاحب نسختي 2015،2016 البطولة بجانب بيرو.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء دور المحموعات كالتالي: الأرجنتين 9 نقاط، كندا 4 نقاط، تشيلي نقطتين، بيرو نقطة واحدة

بينما تأهل منتخب الإكوادور إلى الدور ذاته عقب تعادله مع المكسيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، متفوقًا عليه بفارق الأهداف، حيث يمتلك كل فريق 3 نقاط.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا